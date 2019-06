Prezzi ancora più popolari, per festeggiare un’edizione, due giorni, tutta nuova: per la direzione artistica, affidata a Maurizio Battista. Per la location, individuata in piazza Kursaal

GROTTAMMARE – E’ in corso da questa settimana la prevendita degli abbonamenti alle serate del 35° Festival nazionale dell’Umorismo “Cabaret, amoremio!”.

Prezzi ancora più popolari, per festeggiare un’edizione tutta nuova: per la direzione artistica, affidata a Maurizio Battista. Per la location, individuata in piazza Kursaal, per le date di svolgimento, non più agosto, ma 19 e 20 luglio. Non ultimo, per la formula dell’elezione del vincitore del concorso per nuovi comici abbinato alla manifestazione: nessuna giuria tecnica, per volontà della nuova direzione artistica, la valutazione del cabarettista più bravo sarà affidata alla platea degli spettatori.

La prevendita in corso riguarda esclusivamente gli abbonamenti (35 euro per i settori A-B-C e 30 euro per i settori D-E). Per partecipare alle singole serate, la prevendita partirà dal 1° luglio (22 euro settori A-B-C e 18 euro per i settori D-E).

In ogni caso, i tagliandi potranno essere acquistati sia on line nei circuiti vivaticket.it e ciaoticket.it, nei ticket-store Marchionni e Angel di Grottammare, nelle biglietterie marchigiane del circuito Amat e presso gli uffici comunali del settore Cultura e turismo, in via Etruria 12 (lunedì-venerdì 10.30/13; martedì e giovedì anche 15.30 18.30).

L’edizione numero 35 del Festival è stata presentata a fine maggio dal nuovo direttore artistico Maurizio Battista, nel Teatro delle Energie. Più volte ospite della manifestazione, Maurizio Battista ha ricordato in quella sede l’esperienza di aspirante concorrente negli anni ’90, il ruolo di ospite nel 2005 e nel 2011, fino all’assegnazione dell’”Arancia d’oro”, il premio alla carriera, nel 2017.

Realizzare un cabaret “magico” è tra le aspirazioni da direttore artistico: tra gli ospiti della sua “prima”, infatti, il Mago Silvan, “Arancia d’oro 2019” che ritirerà il premio alla carriera il 20 luglio, e il Mago Paris, ospite 19 luglio.

Battista sarà anche il conduttore delle due serate, affiancato dalla soubrette (e consorte) Alessandra Moretti e dal gruppo Lallo e i Fusi orari per gli intermezzi comico-musicali. Attesi anche Stefania Bruno, creatrice di sculture di sabbia in piena sintonia con la nuova location a due passi dal mare, Claudio Sciara, vincitore del concorso per nuovi comici 2018, e il Signor “Scapece”, al secolo Salvatore Misticone, da Benevenuti al Sud.

“Cabaret, amoremio!” è una produzione del comune di Grottammare, organizzata con la collaborazione di Amat e, per quanto riguarda le selezioni degli aspiranti finalisti, dell’ associazione Lido degli Aranci. La manifestazione è sostenuta Regione Marche, Picenambiente spa e Linergy srl.

