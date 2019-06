Nella mattinata del 21 giugno diverse segnalazioni in centrale. Non è la prima volta che accade

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna a San Benedetto un “fenomeno” già contestato in passato.

Hanno fatto (ri)comparsa gli abusivi che vendono pesce nei pressi del Pontino Lungo in pieno centro, specie nei giorni di mercato come oggi, 21 giugno. In tanti, cittadini e commercianti, hanno segnalato la cosa alle Forze dell’Ordine.

La Polizia Municipale è giunta sul posto per identificare gli abusivi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.