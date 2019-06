Le giostre in viale dello Sport rinviano l’apertura prevista per oggi, 20 giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I bimbi della Riviera dovranno rinunciare, almeno per questa sera, alle giostre.

Il Luna Park di viale dello Sport oggi, 20 giugno, sarà chiuso ed è stato esposto all’ingresso un cartello polemico, probabilmente dai giostrai: “Il Luna Park non apre per motivi di burocrazia. Purtroppo siamo in Italia”. La foto del cartello ha fatto il giro dei gruppi presenti nel Web.

Secondo alcune indiscrezioni apertura rinviata per la mancanza di un documento originale utile per l’avvio delle giostre, agli uffici competenti sarebbe arrivata una fotocopia.

A qualcuno non è andato giù, specie ai giostrai visto il cartello.

