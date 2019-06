SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E alla fine la location è stata trovata.

Per la presentazione di Paolo Montero, nuovo tecnico della Samb, la scelta è ricaduta sull’Auditorium Comunale “Tebaldini” di San Benedetto, a pochi passi dal Municipio.

La conferenza si terrà il 6 luglio alle 16.

“Gli organi di stampa dovranno far pervenire richiesta di accredito, entro e non oltre, le 18.30 di giovedì 4 luglio – si legge in una nota dei rossoblu – Grazie alla collaborazione di Radio Azzurra, i tifosi potranno assistere alla conferenza nel piazzale antistante l’auditorium comunale dove non mancheranno momenti di intrattenimento”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.