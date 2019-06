SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il grande successo ottenuto in occasione dell’apertura di venerdì 14 giugno, nell’ambito della festa del quartiere Sant’Antonio, con lo spettacolo “Tre preti per una besciamella”, esilarante commedia comica della compagnia dei Teatranti di Bisceglie, venerdì 21 giugno il parco “Karol Wojtyla” di viale De Gasperi – via Lombardia ospiterà il secondo appuntamento di “E…state a San Benedetto del Tronto”, festival nazionale di teatro.

Alle 21,30 andrà in scena “Non tutti i ladri riescono dal buco – “Compagnia I Scoordinati” di Roma per la regia di Sandro Calabrese.

Sinossi:

Alla famiglia Capati, composta da un marito con due fratelli a carico, una moglie e una figlia incinta, manca il lavoro, i soldi, una casa confortevole, ma soprattutto l’indispensabile per vivere, come ad esempio il cibo. Non manca però, come in molte altre famiglie romane che vivono di stenti, “l’arte di arrangiarsi” per sopravvivere ad una società attuale che li tiene quasi sempre emarginati. Con questi presupposti nasce l’idea di rapinare una banca, passando sotto le fogne romane, per porre fine, una volta per tutte, alla precarietà delle proprie condizioni. Scopriranno però in seguito, di non essere stati i soli ad aver avuto questa disperata idea. E tra pasticci combinati e incontri con improbabili personaggi, la famiglia Capati si accorgerà ben presto, che non sarà affatto un’impresa facile.

La rassegna, organizzata dalla compagnia “Gli O’Scenici”, Comitato di Quartiere Sant’Antonio, Antoniana Eventi, gode del patrocinio e del contributo dell’Amministrazione comunale e vedrà protagoniste in quattro serate alcune delle migliori compagnie teatrali nazionali che porteranno in scena le loro commedie di successo. La Direzione Artistica della Rassegna è affidata a Marco Trionfante. Presenta le serate Carla Civardi.

La rassegna si svolgerà tutti i venerdì sera compresi tra il 16 giugno e il 5 luglio per deliziare, anche grazie alla centralità dello spazio scelto, turisti e residenti. L’ingresso al parco Karol Wojtyla sarà infatti libero per tutte le date in programma.

Dalle 19 è possibile gustare delizie gastronomiche a cura del Comitato di Quartiere Sant’Antonio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.