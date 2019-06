SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nella mattinata del 20 giugno.

Incidente tra auto e scooter in zona Ragnola.

118 e Forze dell’Ordine sul posto per soccorsi e rilievi. Anche in via Ponchielli altro sinistro simile, sanitari sul luogo per le cure mediche.

