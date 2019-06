GROTTAMMARE – Ancora una volta l’ASD Sporting Grottammare conquista un torneo FIGC. Infatti nella finale giocata al Merlini di San Benedetto del Tronto lo scorso Venerdì 14 Giugno contro l’altra finalista Borgo Solestà, ad avere la meglio è stata la squadra Amatori calcio a 11 del patron Giannetti Nicolino e dei dirigenti Pasqualino Santori e Valter Madolini, che aggiungono la seconda Coppa Amatori Ascoli Piceno al proprio palmares.

La squadra allenata da mister Lorenzo Marcozzi, nei primi minuti della partita, tiene bene il campo ma non riesce a sfruttare delle belle azioni in attacco. Dopo la metà del primo tempo, la squadra trova difficoltà a imporre il proprio gioco e soffre fino alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo la musica sembra la stessa, almeno fino a 20 minuti dalla fine quando Capriotti Davide, sfruttando la ribattuta in un calcio d’angolo a favore, fa partire un potente tiro al volo che spiazza il portiere avversario e porta in vantaggio lo Sporting. Poco dopo raddoppia Torre per la squadra rivierasca e mette il risultato in cassaforte.

Premiazione molto emozionante quando il delegato della FIGC di Ascoli Piceno Paoletti consegna il trofeo alla squadra. “Lo Sporting Grottammare prima di essere un’Associazione Sportiva Dilettantistica, non è altro che un gruppo di amici con una passione in comune che è lo Sport” dicono i dirigenti Santori e Madolini. “Dietro a ogni vittoria c’è organizzazione e ci sono anche sacrifici. Il gruppo ha dimostrato di volere questo trofeo poiché ogni singolo atleta si è impegnato durante tutto il campionato con costanza e serietà. Si ringraziano tutti gli atleti, il mister, i dirigenti e gli Sponsor che ci sono stati vicini e Domenico Ascolani per le foto.”

C’è stata grande soddisfazione in casa Sporting nonostante la retrocessione della prima squadra di Calcio a 5 dalla C1 Regionale, poiché questo è il sesto trofeo conquistato in appena 7 anni di vita. Ricordiamo le Coppe Amatori Ascoli Piceno (2012/13 – 2018/19), il Campionato Provinciale Amatori Ascoli (2013/14), la Coppa disciplina Allievi Calcio a 5 Regionale (2015/16), il Campionato C2 Calcio a 5 Regionale (2016/17) e la Supercoppa Femminile Calcio a 5 Regionale (2017/18).

“I progetti per i prossimi anni sono importanti” dice il patron Giannetti Nicolino “a partire dalla ripartenza dalla serie C2 di calcio a 5, il proseguimento della squadra amatori e corsi estivi di futsal per i bambini”.

La Rosa Amatori: Carminucci, Rivosecchi, Manni, Morganti, Spinelli, Di Buò, Paolelli, Capriotti, Felicioni, Giobbi, Patrizi, De Angelis, Pomili, Morelli, Giorgi, Santori, Filiaci, Bonifazi, Silvestri, Fiori, Lanciotti, Massaroni, Orsini, Torre, Piatti, Testa, Madolini, Santarelli, Quattrini – Allenatore: Marcozzi – Dirigenti: Capretti

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.