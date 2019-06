MARTINSICURO – Si è svolto al campo sportivo “Tommolini” di Martinsicuro la terza edizione dello stage calcistico “Giovani portieri” a cura di Saverio Croci.

Una trentina di ragazzi provenienti da tutta Italia (Marche, Abruzzo, La Spezia e oltre) hanno trascorso giornate interessanti tra sport e aggregazione, grazie alle lezioni di importanti personaggi che hanno calcato i principali campi italiani o sono preparatori dei portieri di società di primo piano.

Hanno svolto la funzione di relatori Massimo Cacciatori, ex portiere di Inter, Sampdoria e Ascoli che ha diretto nel corso degli anni Ascoli, Ancona, Teramo, Gubbio e Campobasso, Stefano Visi, che ha difeso la porta dell’Under 21, nonché i pali di Samb, Avellino, Ternana, Giulianova e Pescara, Vincenzo Aridità, portiere di Samb, Lanciano e Pescara, Fabrizio Zambardi, preparatore dei portieri dell’Ascoli calcio, Mariano Coccia, ex portiere di Samb e Avellino e preparatore degli estremi difensori di Atalanta, Palermo, Torino, Udinese e Salernitana e lo stesso Saverio Croci, preparatore dei portieri del Porto d’Ascoli.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione dello stage – ha detto Croci – così come ringrazio tutti quei personaggi del mondo del calcio, che con la loro presenza hanno dato ulteriore valenza a questa mia iniziativa. Un grazie va anche alle famiglie di questi ragazzi, perché consentono ai propri figli di fare sport, cosa molto utile nella formazione del loro carattere e invito questi giovani portieri a credere sempre in sé stessi, non ponendosi mai dei limiti, ma continuando sempre a sognare, lavorando affinchè quei sogni possano presto diventare realtà”.

