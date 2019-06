Per gli studenti dei licei di scienze umane, il tema da trattare sarà “Nuove emergenze educative”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono uscite le tracce della seconda prova per i maturandi 2019.

Per gli studenti del liceo classico, le versioni da tradurre sono di Tacito per il latino e di Plutarco per il greco.

Per gli studenti dei licei di scienze umane, il tema da trattare sarà “Nuove emergenze educative”.

