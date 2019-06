Secondo alcune testimonianze una persona, con del ghiaccio in mano, ha detto di essere stato aggredito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella tarda serata del 19 giugno trambusto in Riviera.

In pieno centro a San Benedetto, secondo alcune testimonianze, una persona, visibilmente in escandescenza, con del ghiaccio in mano, ha detto di essere stato aggredito e colpito da un pugno.

Sul posto carabinieri e anche un’ambulanza. Ricostruzione in corso e accertamenti.

In molti si sono radunati attorno ai militari e al personale sanitario del 118. Probabilmente ci saranno indagini in corso per risalire ai responsabili della presunta aggressione e chiarire effettivamente cosa sia accaduto.

