SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Partecipa al torneo ‘Open’ per vivere lo show del Footvolley da protagonista. Ogni squadra è formata da 2 giocatori e la vincitrice di questo round di qualificazione vivrà l’esperienza unica di affrontare gli atleti più forti al mondo”.

Così la World Stars Footvolley nell’annunciare l’edizione 2019 della Bobo Summer Cup di Christian Vieri, in programma a San Benedetto dal 26 al 28 luglio all’ex galoppatoio.

Nell’ambito del torneo verranno selezionate due persone che, sabato dalle 21 alle 23, potranno partecipare alla kermesse con Christian Vieri.

“Registra il tuo team compilando il modulo. Tra tutte le squadre che hanno chiesto di partecipare, faremo una selezione in base al numero di richieste ricevute, scegliendo anche le squadre di riserva – affermano dalla World Stars Footvolley – Per ogni tappa, qualche giorno prima dell’inizio del torneo, invieremo alle squadre selezionate la conferma di partecipazione agli indirizzi email indicati in fase di registrazione”.

Le iscrizioni saranno chiuse nei seguenti giorni.

Jesolo: 3 luglio alle ore 23:59;

Riccione: 10 luglio alle ore 23:59;

San Benedetto del Tronto: 17 luglio alle ore 23:59;

Clicca qui per il programma e i moduli dell’iscrizione ma anche per conoscere tutti i dettagli delle giornate e le regole del Footvolley per prepararti alle prossime sfide.

Per partecipare, da spettatore, al torneo e all’Arena con tutte le iniziative in programma, di seguito ecco come fare.

