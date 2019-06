SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giunge all’edizione numero 38 “Incontri con l’autore”, una serie di appuntamenti culturali organizzati dall’associazione “I luoghi della scrittura” che, dal 16 giugno al 7 settembre, animerà la città di San Benedetto.

“Una edizione, quella del 2019, definita “la più gettonata”, tanto che 987 sono state le proposte dagli editori” spiega l’ideatore del progetto, Mimmo Minuto, in occasione della presentazione avvenuta in comune nella mattinata del 19 giugno.

La kermesse culturale vedrà protagonisti scrittori, giornalisti e artisti, anche di grande fama nazionale, che saranno ospiti in Riviera. Per fare tre nomi: Massimo Giletti in Palazzina Azzurra il 9 luglio con “Le dannate” Enzo Iacchetti che sarà in Palazzina Azzurra il 14 agosto con “Diamo tempo al tempo…”, il 23 Cristiano Militello all’Asilo Merlini con “Cartelli d’Italia”.

Parole di sostegno e soddisfazione per l’iniziativa provengono dai rappresentanti di luoghi che ospiteranno l’iniziativa, come il Circolo Nautico, l’asilo Merlini e dall’associazione “Amici del Paese Alto”.

Di seguito tutti gli appuntamenti da giugno a settembre, il cui orario di inizio è sempre alle 21.30:

Massimo Bisotti sarà in Palazzina Azzurra il 21 giugno con “Karma City”; il 23 Paolo Roversi al Circolo Nautico con “Addicted”; il 27 Loreta Minutilli in Palazzina Azzurra con “Elena di Sparta”; il 28 Lorenzo Marone in sede di comitato di quartiere Mare con “Tutto sarà perfetto”; il 29 Giuseppe Culicchia al Giardino dell’Asilo Merlini con “Il cuore e la tenebra”.

Diego Fusaro in Palazzina Azzurra il 3 luglio con “Il nuovo ordine erotico”; il 7 Marco Gollini in Palazzina Azzurra con “Il 9 sulla schiena”; il 9 Massimo Giletti in Palazzina Azzurra con “Le dannate”; il 10 luglio Emanuele Trevi con “Sogni e favole”, di nuovo in Palazzina Azzurra; l’11 Ludovica Casellati al Circolo Nautico con “La bici della felicità”; il 13 luglio Paolo Colagrande con “La vita dispari” in Palazzina Azzurra; il 14 Andrea Purgatori in Piazza Sacconi con “Quattro piccole ostriche”; il 18 Pablo Trincia in sede del comitato di quartiere Mare con “Veleno”; il 19 Pierfrancesco Poggi in Piazza Sacconi con “La banda del tamburello”; il 21 Marco Bonini al Circolo Nautico con “Se ami qualcuno dillo”; il 22 Marco Martani in Piazza Sacconi con “Come un padre”, il 23 Fabio Canino con “Le parole che mancano al cuore” in Palazzina Azzurra; il 25 Alberto Pellai con “Da uomo a padre” al Circolo Nautico; il 26 Giulio Perroneall’Asilo Merlini con “L’amore finché resta”; il 27 Maurizio De Giovanni in Palazzina Azzurra con “Le parole di Sara”; il 29 Mario Giordano con “L’Italia non è più italiana” in Palazzina Azzurra; il 30 Federico Fubini con “Per amor proprio” sempre in Palazzina Azzurra.

Il 3 agosto ci sarà Emma D’Aquino al Circolo Nautico con “Ancora un giro di chiave”; il 6 Marta Perego al Circolo Nautico con “Le grandi donne del cinema”; l’11 Giulia Ciarapica al Circolo Nautico con “Una volta è abbastanza”; il 13 Simona Sparaco in Palazzina Azzurra con “Nel silenzio delle nostre parole”; il 14 Enzo Iacchetti in Palazzina Azzurra con “Diamo tempo al tempo…”; il 17 Loredana Lipperini al Circolo Nautico presenta il suo “Magia nera”; il 20 Antonella Boralevi in Palazzina Azzurra con “Chiedi alla notte”; il 22 Annalisa Frontalini con “La nota imperfetta” presso il Circolo Nautico; il 23 Cristiano Militello all’Asilo Merlini con “Cartelli d’Italia”; il 25 Gianrico Carofiglio in Piazza Sacconi con “La versione di Fenoglio”; il 27 Daniela Missaglia con “Crimini d’amore” al Circolo Nautico; il 30 Eliana Enne all’Asilo Merlini con “Ricordi d’Inverno”.

Infine, il 4 settembre Alessandro Bonan sarà in Palazzina Azzurra con “La giusta parte” e il 7 Andrea Biavardi in Palazzina Azzurra con “Sangue del tuo sangue”.

