SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata complicata, per la viabilità, quella del 19 giugno in Riviera.

Segnalati in mattinata tre incidenti stradali.

Alle 8 a Porto d’Ascoli vicino via Torino tamponamento fra auto. Rilievi in fase di accertamento da parte della Polizia Municipali e sanitari sul luogo per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Alle 10 in via Pasqualini, vicino al faro, uno scontro fra auto e scooter. Anche in questo caso rilievi affidati ai Vigili Urbani e 118 sul posto per i soccorsi.

Prima delle 13.30 altro scontro in via Forlanini fra auto e scooter. Rilievi attualmente in corso da parte della Municipale e ambulanza al seguito per e cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

