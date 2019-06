GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

Barriere per l’abbattimento dell’inquinamento acustico ferroviario: se ne parlerà lunedì prossimo, 24 giugno, nel centro sociale “Fulgenzi” di via Firenze, nel corso di un’assemblea pubblica, aperta in particolare ai residenti di Zona Ascolani.

Nelle settimane scorse, infatti, Reti Ferroviarie Italiane ha inviato al Comune di Grottammare la proposta di un progetto di intervento di riduzione dell’inquinamento acustico, relativamente alla zona sud della città.

All’incontro, fissato alle ore 21.30, saranno presenti gli amministratori e i tecnici comunali che hanno studiato il progetto e potranno illustrarlo agli interessati, prima dell’avvio della discussione su un tema molto attuale e controverso, che ha già animato le assemblee di parecchi Comuni della riviera adriatica.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.