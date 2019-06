Musica, enogastronomia, track food fest, camminate, raccolta delle erbe per l’acqua di San Giovanni, grigliate, merende, arte, spettacoli folkloristici e itineranti

GROTTAMMARE – Torna sulla costa un appuntamento che ha riscosso un discreto successo nel 2018.

Parliamo de “La Notte di San Giovanni & Le Stelle di Erminia”, seconda edizione che si terrà a Grottammare Alta in via Sotto le Mura. Tre giorni di iniziative che si svolgeranno nell’antico percorso che collega la Chiesa di Sant’Agostino al Torrione della Battaglia e Porta Marina.

Musica, enogastronomia, track food fest, camminate, raccolta delle erbe per l’acqua di San Giovanni, grigliate, merende, arte, spettacoli folkloristici e itineranti: tutto questo dal 21 al 23 giugno.

Tre giornate in un’antica via, respirando e vivendo l’atmosfera che solo il Vecchio Borgo di Grottammare riesce a donare ad ogni viandante. Tutto, inoltre, all’insegna del “Plastic Free, Festival Ecosostenibile e Just Bio”.

Il programma della rassegna, clicca qui. Per ulteriori informazioni sono disponibili l’indirizzo mail paesealtogrottammare@libero.it e il numero 3703124096.

Kermesse a cura dell’associazione Paese Alto di Grottammare con il patrocinio del Comune.

