Per la terza (la 4a se si considera che nella stagione 2016/17 subentrò in corsa a febbraio, all’esonerato Morreale, ottenendo poi un’insperata salvezza nello spareggio play out di Fossombrone) stagione consecutiva sulla panchina del Club rivierasco siederà il tecnico jesino. Nelle ultime due stagioni (2017/18 e 2018/19) la squadra grottammarese ha chiuso il torneo d’Eccellenza Marche al 7° posto.

GROTTAMMARE-Dopo la conferma del Direttore Generale Alceo Galiè, il Grottammare calcio ha ufficializzato che il tecnico nella stagione 2019/20 sarà ancora Manolo Manoni. L’allenatore di origine jesina disputerà dunque il suo 4°campionato consecutivo alla guida della squadra rivierasca, alle tre stagioni complete, va infatti aggiunta anche la 2a parte del torneo 2016/17 quando rilevò l’esonerato Renzo Morreale nel mese di febbraio (2017) e riuscì a salvare la squadra (giunta penultima al termine della Regular Season), vincendo (1-2) ai supplementari lo spareggio play out in gara unica di Fossombrone. Negli ultimi due Campionati (2017/18 e 2018/19) il Grottammare ha chiuso al 7° posto.

La società del Presidente Luigi Merli, sceglie, quindi la continuità. Nei prossimi giorni si attendono le ufficialità dei calciatori che faranno parte della rosa 2019/20.

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie. Per quanto riguarda i campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2019/20 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2000 ed uno nato nel 2001.

STATISTICHE GROTTAMMARE 2018/19:

Vittorie: 12 (2-1 interno in rimonta col Montefano alla 3a giornata, 1-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 5a, 1-3 a Porto Recanati [Macerata] alla 13a, 0-4 ad Ascoli, sul campo del Monticelli alla 15a, 1-0 interno col Sassoferrato Genga nel recupero della 14a giornata, altro 1-0 interno, stavolta col Marina alla 19a, ancora un 1-0 interno, stavolta col San Marco Servigliano Lorese alla 21a, di nuovo 1-0 interno, stavolta col Camerano alla 23a, 0-3 a Fossombrone alla 29a, 1-0 interno col Portorecanati alla 30a, 3-1 interno col fanalino di coda Monticelli alla 32a e 0-2 a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 33a)

Pareggi: 11 (1-1 sul campo del San Marco Servigliano Lorese alla 4a giornata, altro 1-1 esterno stavolta ad Osimo [Ancona] sul campo del Camerano alla 6a, 2-2 interno con l’Urbania alla 7a, 1-1 sul campo del Porto d’Ascoli alla 10a, 0-0 interno con l’Atletico Alma alla 16a, altro 0-0, stavolta esterno, a Montefano alla 20a, 1-1 a Chiaravalle, sul campo della Biagio Nazzaro alla 22a, 0-0 ad Urbania [Pesaro-Urbino] alla 24a, altro 0-0, stavolta interno col Fabriano Cerreto alla 25a, di nuovo 0-0 interno, stavolta con la Pergolese alla 28a ed 1-1 sul campo del Sassoferrato Genga alla 31a)

Sconfitte: 11 (1-5 interno col Tolentino alla 1a giornata, 1-0 a Montemarciano [Ancona] sul campo del Marina alla 2a, 2-0 sul campo del Fabriano Cerreto all’8a, 0-1 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 9a, 1-0 sul campo della Pergolese all’11a, 1-2 interno con la Forsempronese alla 12a, 3-2 sul campo dell’Atletico Gallo alla 17a, 2-0 a Tolentino alla 18a, 3-1 a Porto Sant’Elpidio [Fermo] alla 26a, 1-2 interno col Porto d’Ascoli alla 27a ed altro 1-2 interno, stavolta con l’Atletico Gallo alla 34a)

Gol fatti: 37 (17 in casa e 20 fuori; 5 su rigore) con 10 diversi marcatori: Ciabuschi (10 di cui 2 su rigore), Ivan D’Angelo (4), De Cesare (2 su rigore), De Panicis (9), Simone Franchi (2), l’attaccante gambiano Ansumana Jallow (3), Lanza (1), Rapagnani (2 di cui 1 su rigore), Davide Traini (3) e Massimo Vallorani (1).

Gol subiti: 34 (16 in casa e 18 fuori).

Differenza reti: + 3 (37-34)

Capocannoniere: Jonathan Ciabuschi con 10 reti (di cui 2 su rigore)

Punti interni: 28 (su 17 gare casalinghe), frutto di 8 successi, 4 pareggi e 5 ko interni.

Punti esterni: 19 (su 17 gare esterne), frutto di 4 successi, 7 pari e 6 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): 5 (2 per Ciabuschi: per aver colpito un avversario a palla lontana all’11a giornata e per doppia ammonizione alla 27a; una a testa per: Vespasiani per doppia ammonizione alla 3a giornata, Di Antonio per doppia ammonizione alla 14a e l’attaccante gambiano Ansumana Jallow per gioco falloso alla 18a)

Ammonizioni: 66.

Media inglese: -21.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.