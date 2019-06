ALBA ADRIATICA – Incidente nel Teramano il 18 giugno.

Ad Alba Adriatica violento scontro sulla Statale 16.

Coinvolti uno scooterone, condotto da un giovane di 23 anni di Giulianova e una Multipla. I due mezzi pare che viaggiassero in direzione opposta, sono entrati in collisione a qualche centinaia di metri a sud dell’incrocio con via Abruzzo. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il giovane centauro, che ha riportato un politrauma con diverse fratture.

Le sue condizioni sono gravi e la prognosi al momento è riservata. Il giovane è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Alba Adriatica. Poi dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo a bordo di un’ambulanza medicalizzata. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica.

