Per la messa in sicurezza dell’acquifero. Danino Toninelli ha scritto al Governatore abruzzese

TERAMO – “In ragione della necessità di raggiungere l’intesa con i relativi presidenti di Regione in vista della nomina dei Commissari straordinari per il completamento del Terzo Valico dei Giovi-Nodo ferroviario di Genova, del Mose, per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso e per la riqualificazione della viabilità siciliana, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha invitato oggi i governatori rispettivamente di Liguria, Veneto, Abruzzo e Sicilia, Giovanni Toti, Luca Zaia, Marco Marsilio e Nello Musumeci, per incontri separati nella giornata di giovedì 20 giugno”.

Lo si legge in una nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti. “L’obiettivo – prosegue la nota – è avviare il percorso di condivisione del metodo che porterà in tempi rapidi alla nomina dei commissari previsti dallo Sblocca cantieri, in modo da accelerare gli interventi infrastrutturali ormai improcrastinabili”.

