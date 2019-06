GROTTAMMARE – Annunci di lavoro, aggiornati al 17 giugno, a cura dell’Informagiovani in Rete, Comuni Grottammare e Cupra

Commercio, Cuoco/a Per ristorante di pesce.

Per la stagione estiva. Non si offre alloggio. Requisiti: esperienza nella cucina di pesce (preparazione di primi, grigliate, fritture ecc.) autonomia nel lavoro, domicilio nelle zone limitrofe, disponibilità immediata. Luogo: Grottammare (AP); maurospinozzi1@gmail.com; 3713428854

Commercio, 1 Aiuto Cuoco/a, 1 Cameriere/a di sala

Per hotel. Stagione estiva. Requisiti: esperienza anche minima nelle mansioni, serietà, solarità, intraprendenza. Inviare Cv con foto. Luogo: Grottammare (AP); receptionlpp@gmail.com; 0735/631498

Artigianato, Carpentiere edile

Requisiti: esperienza anche minima nei lavori in cemento armato e murature, disponibilità a trasferte nei cantieri, disponibilità immediata, domicilio nelle zone limitrofe. Luogo: Cupra Marittima (AP) vincenzosgariglia@gmail.com; V.S. Costruzioni

Servizi, Addetti/e alla vigilanza privata (non armata)

Per custodia notturna di cantieri. Assunzione con contratto nazionale di riferimento. Requisiti: serietà, patente di guida B, automuniti/e. Nelle sedi di lavoro: Osimo (AN) rimborso spese trasferte, San Salvo (CH; Luogo: Ascoli Piceno, Osimo (AN), San Salvo (CH)

Industria, Operaio/a Requisiti: esperienza nella produzione e lavorazioni infissi in alluminio. Luogo: Comunanza (AP) 0736/ 845250 Giannini s.r.l

Servizi, Tecnico informatico Con mansioni di assistenza clienti, progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete e sistemistiche. Requisiti: diploma di perito informatico e/o laurea in informatica, ingegneria informatica o matematica, conoscenza dei sistemi windows client e server, piattaforme VMWare e Hyper-v per la virtualizzazione, infrastrutture di rete e relativi servizi, sistemi firewall sia proprietari che open source, hardware dei dispositivi informatici, sistemi linux, patente di guida B, automuniti/e, buona conoscenza della lingua inglese. Si accettano candidati in possesso di Partita Iva. Luogo: Ancarano (TE); amministrazione@spiritit.it; Spirit IT

Industria, Addetti/e alla laminazione Requisiti: esperienza (minimo 1 anno) nella mansione. Luogo: Tortoreto (TE); pamela.ricci@acs-carbon.com; 0861/1856911 Advanced Composites Solutions S.r.l.

Commercio, Cuoco/a capo

partita Per hotel di 4 stelle. Stagione estiva. Disponibilità di vitto e alloggio. Requisiti: esperienza ai primi e/o ai secondi in hotel 3 e 4 stelle, disponibilità immediata. Luogo: Tortoreto (TE) berardo.varani@hotelambassador.it; 0861/777399 Hotel Ambassador

Industria, Operai/e Stagione estiva.

Requisiti: esperienza, anche breve, in catena di produzione, disponibilità ai due turni di lavoro e a lavorare nei fine settimana, flessibilità. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) sanbenedetto@orienta.net; 0735/452001 Orienta SPA di San Benedetto del Tronto

Commercio, Autista Requisiti: patente di guida C, E, CQC, possesso della scheda tachigrafa, disponibilità a trasferte in area Marche/Abruzzo. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) sanbenedetto@orienta.net; 0735/452001 Orienta SPA di San Benedetto del Tronto

Industria, Operai/e

Per lavanderia industriale. Da giugno a settembre. Requisiti: esperienze in contesti industriali, buona manualità, velocità, precisione, disponibilità al tempo pieno dal lunedì al sabato su turni diurni. Luogo San Benedetto del Tronto (AP) sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it, 0735/757358 Adecco Italia spa San Benedetto del Tronto

Servizi, Disegnatore/Disegnatrice meccanico Requisiti: esperienza preferibilmente nel settore packaging, movimentazione industriale, machinery, laurea in ingegneria meccanica, buona conoscenza dei programmi, Cad, Solidedge, Solidworks, Rhinoceros. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP); ascoli@inoperaspa.it; 0736/252755 In Opera spa di Ascoli Piceno

Commercio, Pizzaiolo/a

Contratto fino ad ottobre. Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare dal martedì al sabato dalle 16.00 in poi, domenica pranzo e cena, disponibilità immediata. Luogo: Grottammare (AP); ascoli@inoperaspa.it; 0736/252755 In Opera spa di Ascoli Piceno

Industria, Operaio/a

Requisiti: età da 18 a 29 anni, disponibilità a lavoro su turni. Luogo: Grottammare (AP); sbenedetto.turati@manpower.it; 0735/650819 Manpower di San Benedetto del Tronto

Servizi, Sconto su luce e gas Il bonus luce e gas è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Per maggiori informazioni al sito internet. Luogo: Italia http://www.autorita.energia.it/it/index.htm; Autorità per l’energia elettrica e gas

CORSI

Servizi, Corsi di formazione gratuiti con i voucher

L’associazione On The Road organizza corsi per: operatore sociale, operatore dei servizi territoriali, operatore dei servizi informativi e di orientamento. I corsi sono gratuiti e hanno una durata di 100 ore, al temine verrà rilasciato un attestato di s.troli@ontheroadonlus.it; 0861/796666; On The Road frequenza. Requisiti: possesso dello stato di disoccupazione /inoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, residenti nella Regione Marche, assolvimento dell’obbligo scolastico. Per avere maggiori informazioni e scoprire come ottenere il voucher e frequentare gratuitamente i corsi, consulta il sito internet. Luogo San Benedetto del Tronto (AP)

Servizi, Garanzia Over 30 Abruzzo

La Regione Abruzzo ha emanato un bando a sostegno degli over 30, residenti in Abruzzo, che versano in stato di disoccupazione, finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle imprese che assumono i lavoratori suddetti a tempo indeterminato. Per partecipare vi sono tre diverse modalità dedicate a candidati ed aziende. I candidati in cerca di lavoro devono seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it. E’ possibile aderire dal 25 novembre 2016. I datori di lavoro presentano la domanda di procedura diretta per l’assunzione devono inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it a partire dal 5 dicembre 2016. Le stesse modalità di presentazione della domanda sono previste per i datori di lavoro che decidono di aderire al progetto in modalità indiretta, affidandosi cioè ai Centri per l’Impiego o alle Agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione Abruzzo. Non vi è data di scadenza per il bando, i fondi sono erogati a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Informazioni al sito internet. Luogo Abruzzo http://www.abruzzolavoro.eu/ gg.assistenza@regione.abruzzo.it; Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo

