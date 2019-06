TORTORETO – Musica di qualità nel Teramano.

Appuntamento da non perdere, giovedì 20 giugno a partire dalle 20, allo Chalet “Murena” (Lungomare Sirena) con l’evento “Rock the night” della rassegna Inkognito, che vedrà protagonista il chitarrista di fama internazionale Ricky Portera, esibirsi con la band “Distretto 13” per una lunga notte che coniuga il rock, al piacere della convivialità da condividere sul mare. La rassegna Inkognito ha preso il via lo scorso 13 giugno e proseguirà con appuntamenti di vario genere artistico, tutti i giovedì fino al 22 agosto.

Un ricco è variegato calendario, quello proposto dalla nuova gestione del “Murena” che abbraccia eventi di musica live, Dj set, burlesque, spettacoli di mentalismo e prestidigitazione. Ogni evento è abbinato e accompagnato alla cena che prevede menù libero di pesce, carne o pizzeria, da gustare in riva al mare.

Evento clou della rassegna, quello di giovedì 20 giugno, con la presenza straordinaria di Ricky Portera, in “Rock the night” al fianco dei “Distretto 13”, con cui si è esibito la prima volta due anni fa nel fermano.

Fondatore degli Stadio, chitarrista storico di Lucio Dalla a cui ha prestato la centralità del ruolo della chitarra complementare nel raggiungimento del grande successo del cantautore bolognese, Portera è definito dalla critica musicale musicista “di rarissima virtù” e “tra i migliori chitarristi al mondo”.

Portera – che è anche autore di musica e parole di 3 Cd – ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana, collaborando con i più grandi artisti quali Ron, Morandi, De Gregori, Bertè e Finardi. Appuntamento al Murena, quindi, per una serata ricca di emozioni legate alla musica e alla convivialità.

