SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la notizia della copertura di Sportmediaset, ecco altre novità inerenti all’evento sportivo in programma in Riviera a fine luglio.

Parliamo della Bobo Summer Cup, la kermesse di footvolley e solidarietà ideata da Christian Vieri in scena a San Benedetto il 26, 27 e 28 luglio all’ex galoppatoio.

Ecco programma e modalità dell’acquisto dei biglietti (al costo di 5 euro, gratis per i bambini sotto i 3 anni compiuti). Tagliandi disponibili su Ticketmaster e al Glacial Cafè in viale Secondo Moretti.

Non sono stati rivelati gli ospiti, in particolare ex calciatori, previsti in Riviera. Svelata solo la presenza del comico Pucci in un apposito spazio. Altre informazioni su www.bobosummercup.it.

