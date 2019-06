Il motociclista è stato trasportato al Torrette per ulteriori cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto incidente nel tardo pomeriggio del 17 giugno.

A San Benedetto, in zona Montagna dei Fiori, una moto si è schiantata contro un blocco di cemento, una cabina.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza per le prime cure mediche e poi è stato deciso il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona per il centauro, un 35enne.

Ha riportato ferite e fratture. Sul posto, per i rilievi, le Forze dell’Ordine.

