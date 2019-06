MARTINSICURO – Appuntamento sociale.

Mercoledì 19 giugno (ore 9.30-12) presso l’Ecomuseo del Mare e della Pesca di Martinsicuro si svolgerà festa finale del progetto Adriatico a scuola.

Il Comune di Martinsicuro ha aderito alla Campagna Educativa Alimentare “Adriatico a Scuola ”, finanziata al 100% dalla Regione Abruzzo e dal Fondo Europeo della Pesca FEAMP 2014-20.

Obiettivo del progetto è stato quello di abituare i bambini al consumo di pesce azzurro e/o povero, portandoli a scoprire non solo che è buono e fa bene, ma che è anche divertente. Allo stesso tempo, ha avuto anche il compito di educare le nuove generazioni al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente e al senso di appartenenza culturale.

Il Prodotto ittico locale approvvigionato allo stato fresco refrigerato, ossia specie ittiche riconducibili ad attività di pesca in mare esercitate da imprese di pesca con unità di pesca iscritte ad un Compartimento abruzzese e da imprese di acquacoltura con unità operative in Abruzzo. “Oltre alla somministrazione del pesce fresco locale nelle mense, il progetto si sviluppa anche a scuola con un percorso di sensibilizzazione, attività ludiche, narrative e creative, laboratori pratici,, svolto con la preziosa collaborazione dei docenti e grazie al personale qualificato del Centro CEA “Ambiente e Mare”, riconosciuto dalla Regione Marche della Partners in Service srls” continua la Responsabile del Progetto, Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini.

Saranno coinvolti i bambini delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Martinsicuro, mercoledì si svolgerà la festa finale, sarà una giornata ricca di emozioni: Percorsi didattici, Laboratori educativi, Laboratorio Culinario, porteranno bambini e adulti alla scoperta del mare e del pesce dell’Adriatico (Gratuiti).

A seguire il programma della mattinata:

– Ore 9.30 inizio festa finale “L’Adriatico a Scuola” .

– Ore 9.45 I bambini avranno a disposizione la visita guidata all’ Ecomuseo di Martinsicuro per scoprire il Mare Adriatico e la Pesca Sostenibile!

– Ore 10 Laboratori Educativi guidati dagli educatori Cea Ambiente e Mare

– Ore 11 Laboratorio Culinario “Tecnica della Sfilettatura e Ricette Tradizionali” ad alunni e familiari a cura dello Chef Federico Palestini,Osteria Caserma Guelfa, San Benedetto del Tronto.

– Ore 12 Mostra Lavori Concorso “L’Adriatico a Scuola” con conclusione evento.

L’evento è organizzato da Partners in Service Srl, Titolare del Centro di Educazione Ambientale, CEA “Ambiente e Mare”, in collaborazione con il Comune di Martinsicuro, il Vice Sindaco Giuseppina Camaioni Assessore alla Cultura, Beni Culturali e Pubblica Istruzione in collaborazione con il Associazione MartinPescatori Martinsicuro, Osteria Caserma Guelfa San Benedetto del Tronto, Organizzazione Produttori Abruzzo Pesca, Il Principe Azzurro dell’Adriatico, Organizzazione Produttori Vongole costa del teramano VO.CO.TER.

