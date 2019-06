SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamenti sociali.

Il 21 giugno è la Giornata internazionale dello yoga e la città si prepara a festeggiarlo con due iniziative.

Il 21 giugno, infatti, è la data scelta dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga, istituita ufficialmente nel dicembre del 2014 dall’Assemblea Generale dell’ONU con il supporto di ben 175 Paesi.

L’Unione Sportiva Acli Marche, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’Unione Sportiva Acli Marche grazie al contributo dell’Asur Marche (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1118/2017), col patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con il Teatro delle foglie, ha infatti programmato due iniziative che si svolgeranno presso il giardino “Nottate de luna” in viale Tamerici.

Si tratta di due lezioni di yoga dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle 19 alle 20, guidate dall’insegnante Eugenia Brega.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano, per i nuovi iscritti è necessario arrivare 10 minuti prima dell’inizio della lezione per la registrazione dei dati anagrafici.

La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).

