SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sesta giornata, terza di ritorno, del Torneo dei Quartieri, ha regalato le ultime qualificazioni e certezze con non poche sorprese nel caldo pomeriggio del 16 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Il Trofeo Riviera Oggi 2019 vedrà sicuramente una squadra vincitrice diversa rispetto alle edizioni 2017 e 2018. Eliminate, infatti, Albula Centro (campione lo scorso anno) e Marina Centro (due anni fa). Ora Quarti di Finale con un triangolare secco e poi via alle Semifinali.

Nel Girone A Sant’Antonio chiude a punteggio pieno con una vittoria contro Ragnola e si qualifica direttamente alle semifinali dato il piazzamento in prima posizione. La squadra di Procacci sorride comunque perché già qualificata, da seconda, ai Quarti di Finale ai danni di Albula Centro.

Nel Girone B partita rocambolesca fra Paese Alto e Salaria, entrambe rimaneggiate. La spuntano per un solo gol gli orange che si qualificano ai Quarti di Finale eliminando Marina Centro, una delle favorite. Sconfitta indolore per Paese Alto, già prima e in semifinale.

Nel Girone C l’Agraria non fa sconti e sconfigge Sentina. Neroviola in semifinale poiché primi in classifica. Ai Quarti di Finale va Mare con il secondo piazzamento.

Ecco risultati e classifiche, girone per girone (in neretto le squadre qualificate).

GIRONE A

Sant’Antonio-Ragnola 12-3 (ha riposato Albula Centro);

1) Sant’Antonio 12 (34 gol fatti, dieci subiti);

2) Ragnola 3 (14 gol fatti, ventinove subiti);

3) Albula Centro 3 (12 gol fatti, ventuno subiti);

GIRONE B

Paese Alto-Salaria 10-11 (ha riposato Marina Centro);

1) Paese Alto 7 (32 gol fatti, ventidue subiti);

2) Salaria 6 (21 gol fatti, ventinove subiti);

3) Marina Centro 4 (20 gol fatti, ventidue subiti);

GIRONE C

Agraria-Sentina 9-4 (ha riposato Mare);

1) Agraria 8 (22 gol fatti, quindici subiti);

2) Mare 4 (16 gol fatti, dodici subiti);

3) Sentina 4 (15 gol fatti, ventisei subiti);

I quartieri qualificati ai Quarti di Finale sono Ragnola, Salaria e Mare. In semifinale vanno Sant’Antonio, Paese Alto e Agraria.

Ecco le partite in programma mercoledì 19 giugno e domenica 23 al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

QUARTI DI FINALE (due tempi da 15 minuti ciascuno)

Ore 20.30: Ragnola-Salaria;

Ore 21: Mare – (perdente Ragnola-Salaria);

Ore 21.30: Mare – (vincente Ragnola-Salaria);

Il quartiere primo classificato nel triangolare accede alla semifinale. I criteri di prevalenza sono: 1) punti, 2) differenza reti, 3) gol fatti.

La vincente del triangolare andrà ad affrontare in semifinale Sant’Antonio (migliore prima classificata).

SEMIFINALI

20.30: Paese Alto-Agraria;

21.30: Sant’Antonio – (vincente triangolare di mercoledì);

CLASSIFICA MARCATORI

