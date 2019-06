SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in assoluto il personaggio del momento.

Parliamo di Maurizio Sarri, fresco allenatore della Juventus campione d’Italia. Il tecnico toscano, che prenderà il posto di Max Allegri, ha sancito il patto con il Club bianconero direttamente dalla casa di Acquaviva Picena.

In questi giorni media e giornalisti di tutta Italia sono approdati nel Borgo e in Riviera (chi con qualche piccolo ‘strafalcione’) per immortalare l’ex mister di Chelsea e Napoli e sentire qualche testimonianza e voce.

Radio Deejay, nella trasmissione Deejay Chiama Italia di Linus e Nicola Savino (da lunedì a venerdì anche in televisione) ha fatto i complimenti a Maurizio Sarri per la scelta di San Benedetto come meta per le vacanze.

“San Benedetto è un posto meraviglioso, lungomare e mare straordinari ma ci saremmo aspettati delle vacanze a Bahamas e Saint Tropez in barca – scherzano in trasmissione – dato il loro lauto compenso. Invece no, Sarri sceglie San Benedetto”.

“San Benedetto è un posto figo. Fosse la buona volta che tiferò Juve?” afferma scherzosamente Nicola Savino, interista fino al midollo, apprezzando la modestia, e scelta, dell’allenatore toscano.

