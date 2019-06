MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale di Monteprandone e la ditta Canalibus hanno rimodulato gli orari previsti nell’appalto di trasporto gratuito dei cittadini sul territorio comunale. Si tratta di due servizi uno per e dal poliambulatorio di via 2 giugno e l’altro per e dal cimitero.

Per quanto riguarda il trasporto per il poliambulatorio è possibile usufruire del servizio tutti i giovedì con i seguenti orari: partenza ore 8 da via Leopardi (davanti Hotel San Giacomo) con fermate ogni 5 minuti in via Miramare (davanti al supermercato Coal), piazzale Mons. Eugenio Massi presso Santuario San Giacomo della Marca, via San Giacomo presso Centro Pacetti, arrivo in via 2 giugno. Per il ritorno la partenza è prevista alle ore 11.30 dal poliambulatorio.

La navetta per il cimitero è disponibile tutte le domeniche estive ed invernali con i seguenti orari:

periodo estivo ore 7:30 Sant’Anna davanti bar, ore 7:35 Piazza dell’Unità, ore 7:40 via San Giacomo, davanti supermercato Tigre, ore 7:45 piazza Madonna della Pace, davanti chiesa Regina Pacis, ore 7:50 Cimitero. Ritorno ore 10 Cimitero, ore 10:05 piazza Madonna della Pace, davanti chiesa Regina Pacis, ore 10:10 via San Giacomo, davanti supermercato Tigre. ore 10:15 Piazza dell’Unità, ore 10:20 Sant’Anna davanti bar;

periodo invernale ore 8:30 Sant’Anna davanti bar, ore 8:35 Piazza dell’Unità, ore 8:40 via San Giacomo, davanti supermercato Tigre, ore 8:45 piazza Madonna della Pace, davanti chiesa Regina Pacis, ore 8:50 Cimitero. Ritorno ore 11 Cimitero, ore 11:05 piazza Madonna della Pace, davanti chiesa Regina Pacis, ore 11:10 via San Giacomo, davanti supermercato Tigre, ore 11:15 Piazza dell’Unità, ore 11:20 Sant’Anna davanti bar.

“Con Canali abbiamo riconfermato due servizi di mobilità rivolti alla cittadinanza sia per il cimitero sia per il poliambulatorio – spiega il consigliere comunale con delega ai trasporti e mobilità alternativa Antonio Riccio – per questo ultimo servizio abbiamo aumentato le corse della navetta che da due al mese, sono passate a quattro. E’ stato scelto di effettuarle nella giornata di giovedì per dare all’utenza anche la possibilità di poter raggiungere facilmente il mercato settimanale che si trova in via dei Tigli, poco distante dal poliambulatorio. Ci auguriamo che la cittadinanza usufruisca sempre più di servizi di mobilità alternativa che rispettano l’ambiente e intendono diminuire il numero di auto in circolazione sul territorio”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.