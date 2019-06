È accaduto all’altezza del Don Diego. Prima le cure mediche del 118 e l’arrivo dell’eliambulanza e poi il trasporto in ospedale

GROTTAMMARE – Grave sinistro nella mattinata del 17 giugno.

Incidente sul lungomare di Grottammare, segnalato un ferito a terra. 118 sul posto con la Municipale e traffico bloccato.

Allertata eliambulanza, è accaduto all’altezza del Don Diego. Si tratterebbe di un ciclista colpito da un furgone mentre era in sella alla bici.

Elicottero atterrato nel piazzale vicino al Galway. Al momento non riparte. Le condizioni del ciclista, un uomo, sono considerate gravi.

Alla fine è stato deciso il trasporto iniziale all’ospedale di San Benedetto in ambulanza per ulteriori accertamenti e cure.

Anche l’elicottero è ripartito ma si sarebbe spostato in zona stadio per un’altra possibile ripartenza.

AGGIORNAMENTI Purtroppo il ciclista è deceduto a causa delle gravi ferite. Turista, aveva 70 anni ed era originario dell’Umbria, al momento non si conosce l’identità. Forze dell’Ordine al lavoro per i rilievi in ausilio con la Municipale.

