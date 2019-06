Agraria si giocava la posizione nel girone e arriva prima. Sentina doveva pareggiare per passare ma viene sconfitta. MAre ai quarti che giocherà mercoledì

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal centro sportivo Eleonora la terza giornata di ritorno del Gruppo C del Trofeo Riviera Oggi, il torneo di calcio a 5 fra i quartieri di San Benedetto. Di fronte i quartieri Agraria e Sentina. Agraria, già qualificata, si gioca il primo o secondo posto nel girone mentre Sentina, a 4 punti al pari di Mare ha bisogno di un pari almeno per passare il turno visto che è soccombente negli scontri diretti (ha vinto 3-1 il ritorno ma perso 10-2 l’andata contro Mare). L’andata fra le due squadre è finita 6-6.

Se vince Sentina passa da prima, in caso di pari Sentina passa da seconda e Agraria da prima. In caso di vittoria di Agraria Sentina eliminata in favore di Mare.

La classifica del Gruppo C prima di questa partita. Agraria e Sentina 3 partite, Mare 4.

1) Agraria 5 (13 gol fatti, undici subiti);

2) Mare 4 (16 gol fatti, dodici subiti);

3) Sentina 4 (11 gol fatti, diciassette subiti);

AGRARIA: 19 Cristian Belardinelli, 4 William Belardinelli, 6 Alessandro Materazzi, 11 Matteo Pasqualini. 2 Angelo Sandroni, 1 Samuel Tavoletti, 23 Alessio Urbani, 3 Alessio Schiavi, 14 Gianluca Angelozzi, 17 Marco D’Angelo. All: William Belardinelli;

SENTINA: Gianni Cappella 2, Emidio Carosi 4, Manuel De Angelis, Alessandro Di Mattia 13, Giovanni Esposito 1, Antonino Laversa 8, Maicol Massi 5, Claudio Pignotti 10, Alessandro Roma 14, Antonio Sabini 7, Paolo Sansoni 6, Alessandro Simonetti 3; All: Valerio Isopi

Tabellino:

Agraria-Sentina 9-4

Marcatori: 6’ pt Schiavi Alessio (A), 12’ pt Roma (S), 16’ pt Paolo Sansoni (S), 16’ pt Belardinelli William (A), 21’ pt Urbani (A), 4′ st Belardinelli Cristian (A), 6′ st Angelozzi (A), 8′ st Angelozzi (A), 13′ st Schiavi (A), 15′ Schiavi (A), 22′ st PAsqualini (A), 24′ st Roma (S), 24′ st Sansoni (S).

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

primo tempo

Primo tempo scoppiettante con l’Agraria che si porta in vantaggio già dopo 6 minuti con Schiavi. Risponde Roma sotto porta al 12′ per il pari di Sentina che va addirittura in vantaggio al 16′ con Paolo Sansoni.

Arriva però l’immediato pari di Agraria con una staffilata di capitan Belardinelli (William). Al 21′ Agraria fa il 3-2 con Urbani, si chiude qui la prima frazione.

secondo tempo

Il secondo tempo di apre male per Sentina che subisce due gol nei primi 6′ con Cristian Belardinelli e Gianluca Angelozzi per Agraria: 5-2 che diventa 6 con la doppietta di Angelozzi all’8° della ripresa.

Alessandro Roma

Sentina adesso vuole reagire e cercare di riaprirla per qualificarsi ma Agraria vuole vincere e non molla un centimetro. Doppietta di Schiavi fra il 13′ e il 15′ ed è 8-2 Agraria. Sotto in foto Schiavi.

Al 22′ c’è tempo per il 9 a 2 di Matteo Pasqualini per Agraria. Alessandro Roma e Paolo Sansoni accorciano per Sentina al 24′: finisce 9 a 4 per Agraria che si qualifica da prima mentre al secondo posto c’è Mare.

