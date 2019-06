Punteggio pieno per gli uomini di Tony Alfonsi che vincono 4 partite su 4 andando diretti in semifinale. Ai quarti Ragnola che giocherà mercoledì sera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal Centro Sportivo Eleonora la sfida valida per la terza giornata di ritorno del girone A del Trofeo Riviera Oggi, il torneo dei quartieri di San Benedetto. Di fronte Ragnola e Sant’Antonio che sono già qualificate da prima e seconda in un girone che ha visto già uscire i campioni in carica di Albula Centro.

La classifica prima di questa partita. Sant’Antonio e Ragnola 3 partite, Albula Centro 4 partite, già eliminata in virtù degli scontri diretti in cui è soccombente con Ragnola (1-5 per Ragnola e 6-4 per Albula).

1) Sant’Antonio 9 (22 gol fatti, sette subiti);

2) Ragnola 3 (11 gol fatti, diciassette subiti);

3) Albula Centro 3 (12 gol fatti, ventuno subiti);

RAGNOLA: 1 Simone Capecci, 2 Devis Brandimarti, 3 Gimmi Siliquini, 4 Simone Salladini, 5 Fabrizio Gasparrini, 6 Marco Ottaviani, 7 Matteo Di Lauro, 8 Isidoro Mali, 9 Luigi Di Buò, 10 Luan Nespeca, 11 Stefano Toppi, 12 Marjo Plaku. All: Marco Ottaviani.

SANT’ANTONIO: Luca Addarii 11, Antonio Sante Alfonsi 12, Samuel Alfonsi 8, Antonio Camilli 2, Davide Cinaglia 9, Guido Di Fabio 10, Luca Giuliani 7, Valerio Quondamatteo 3, Daniele Shkreta 4, Otello Vallorani Chiodi 1, 6 Sergio Bruni. All: Tony Alfonsi

Tabellino:

Ragnola-Sant’Antonio: 3-12

Marcatori: 5′ pt Camilli (S), 16′ pt Shkreta(S), 19′ pt Shkreta (S), 20′ pt Alfonsi Samuel (S), 21′ pt Camilli (S), 1′ st Camilli (S), 5′ st Giuliani (S), 6′ st Camilli (S), 13′ st Camilli (S), 17′ st Sergio Bruni (S), 18′ st Camilli (S), 20′ st Siliquini (R), 21′ st Nespeca (R), 22′ st Di Lauro(R) 22′ st Camilli (S)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

primo tempo

Il primo tempo della sfida, anche se la partita non decide nulla, è a senso unico. Camilli la sblocca al 5′ con un bel diagonale. Nel mezzo una doppietta di Shkreta, pivot dei neri e un bel gol di Samuel Alfonsi, figlio d’arte del portiere di Sant’Antonio Tony.

Ancora Camilli al 20′ porta il risultato sul 5-0 su cui si chiude il primo tempo.

secondo tempo

La ripresa ricomincia sul filone del primo tempo con Camilli che fa il 6-0 al 1° minuto.

Al 5′ è già 7-0 per S. Antonio che va in gol con Giuliani e poi ancora con Camilli: 8-0, partita senza storia. Ancora Camilli, al 13′, segna il 9-0 e portandosi a 13 in classifica cannonieri, in vetta per ora. Il 10-0 e 11-0 arrivano con Sergio Bruni e Camilli poi tre gol per Ragnola con Di Lauro, Nespeca e Siliquini. La partita finisce 12 a 3 con Camilli che segna alla fine il 7° gol di giornata.

