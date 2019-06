SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal Centro Sportivo Eleonora la sfida fra Paese Alto e Salaria. I gialli allenati da Valerio Pignotti, sono già qualificati con 7 punti nel girone mentre Salaria vincendo può salire a 6 punti qualificandosi da seconda visto che Marina Centro, che ha finito le sue partite, ha 4 punti mentre gli orange prima di questa gara ne ha 3.

Qui la classifica del girone B prima di questa ultima gara

1) Paese Alto 7 punti 3 partite (22 gol fatti, undici subiti);

2) Marina Centro 4 punti 4 partite (20 gol fatti, ventidue subiti);

3) Salaria 3 punti 3 partite (10 gol fatti, diciannove subiti);

PAESE ALTO: 9 Valerio Pignotti, 6 Filippo Gaetani, 4 Maurizio Gaetani, 11 Andrea Vignoli, 12 Luca Tirabassi, 8 Matteo Traini, 3 Andrea Traini, 2 Paolo Vecchiarelli, 5 Simone Franchi, 10 Oscar Massi.

SALARIA: Silvio Bartolomei 11, Giancarlo Buonamici 5, Valerio Campanelli 2, Andrea Collini 8, Marco D’Angelo 10, Mattia De Rosa 1, Francesco Falasca Zamponi 3, Matteo Giostra 4 (C), Alessio Marcozzi 7, Gabriele Marcozzi 2, Alessandro Palanca 6, Luca Scartozzi 12.

Tabellino:

Paese Alto-Salaria, risultato finale: 10-11

Marcatori: 3′ pt Bartolomei (S), 6′ pt Bartolomei (S), 10′ pt Bartolomei (S), 11′ Vignoli pt (P), 13′ pt Marcozzi Alessio (S), 14′ pt Vecchiarelli (P), 14′ pt Vignoli (P), 19’ pt Marcozzi Alessio (S), 23’ pt Vignoli (P), 24’ pt Bartolomei (S), 4′ st Vignoli (P), 8′ st Vignoli (P), 9′ st Giostra (S), 10′ st Bartolomei (S), 11’st Vignoli (P) 13′ st Marcozzi Alessio (S), 15′ st Giostra (S), 20′ st Vignoli (P), 23′ st Vignoli (P), 23′ st Bartolomei (S), 25′ st Gaetani Maurizio (P)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

primo tempo

Entrambe le squadre si presentano abbastanza rimaneggiate visto che gli uomini di Salaria sono 7 e quelli di Paese Alto appena 5. Gli orange partono subito forte segnando tre gol nei primi 10 minuti, una tripletta dello scatenato Silvio Bartolomei. Portieri di eccezione oggi per entrambe le squadre: fra i pali vanno Valerio Pignotti per Paese Alto e Gabriele Marcozzi per Salaria.

All’11’ Vignoli riapre il risultato per Paese Alto ma 2 minuti dopo Alessio Marcozzi ristabilisce le distanze per Salaria: 4-1 per gli orange. In un minuto però, al 14′, si riapre tutto con Paese Alto che segna due gol portandosi sul 4-3: prima Vecchiarelli e poi ancora Vignoli in gol.

Al 19’ Marcozzi si ripete e porta i suoi sul 5-3 ma Paese Alto si rifà sotto dopo 4 minuti ancora con Vignoli: 5-4 per Salaria adesso. Il primo tempo si chiude sul 6-4 per gli orange visto che segna ancora Bartolomei prima della fine del tempo.

secondo tempo

Il secondo tempo si apre con la quarta rete di Vignoli al 4′ che porta il Paese Alto sul 5-6 ma comanda sempre Salaria. Ma è solo questione di tempo che Vignoli al l’8° trova il pari per i gialli. Ma passa un minuto appena e Giostra porta ancora gli orange in vantaggio: 7-6 per Salaria al 9′ che diventa 8 a 6 con ancora una rete di Bartolomei al al 10′ .

Altra girandola di gol fino al 13′ con Salaria che conduce 9-7 al 13′ dopo i gol di Vignoli e Marcozzi. 10-7 per Salaria al 15′ col secondo gol di Giostra. Al 20′ Vignoli, capocannoniere del torneo in questo momento con i 7 gol di oggi (arriva a 12 per ora), porta Paese Alto sul 10 a 8 ma comanda ancora Salaria che a 5′ dalla fine è virtualmente ai quarti di finale.

Ancora Vignoli porta a 9 Paese Alto ma Bartolomei segna ancora al 23′: 11-9. All’ultimo minuto Paese Alto segna con Gaetani Maurizio e si porta sull’11-10 ma c’è poco tempo e nonostante qualche tentativo Paese Alto non riesce a pareggiare. 11-10 per Salaria che va ai quarti di finale con 6 punti, passando da seconda. Eliminata Marina Centro.

