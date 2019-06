Si tratta di uno strumento non classificabile come “arma” tecnicamente. Nell’articolo un video dimostrativo del bastone, che ha il nome commerciale di “Tactic 580”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con una lettera al Prefetto di Ascoli datata 11 giugno il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti ha chiesto che ai vigili urbani di San Benedetto vengano dati in dotazione dei “bastoni estensibili”. Non si tratta dei classici manganelli ma di uno strumento che tecnicamente non è classificabile come arma.

Il modello di bastone si chiama “Tactic 580”, di seguito un video dimostrativo dello strumento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.