Ad entrambi, non essendo in grado di dare della plausibili giustificazioni sulla loro presenza presso questo territorio, veniva irrogato il provvedimento

FERMO – Si accresce l’attività della Polizia di Stato lungo la costa fermana all’inizio della stagione estiva, su tutti i fronti della prevenzione e repressione dei reati.

Nel corso della settimana le azioni di contrasto e prevenzione si sono concentrare nella zona costiera di Lido Tre Archi, Lido di Fermo e Porto San Giorgio con l’impiego di operatori di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e con personale della Questura di Fermo con l’ausilio di una squadra di cinofili della Guardia di Finanza.

Le numerose verifiche effettuate dal personale della Polizia di Stato hanno portato, tra l’altro, all’identificazione di due pericolosi soggetti gravati da numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e colpiti da diversi misure di prevenzione disposte da varie autorità di pubblica sicurezza nel territorio nazionale. I due si aggiravano con fare sospetto per il territorio fermano, in particolare a Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Ad entrambi, non essendo in grado di dare della plausibili giustificazioni sulla loro presenza presso questo territorio, veniva irrogato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Porto San Giorgio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.