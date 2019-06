Riportiamo e pubblichiamo una nota della Sambenedettese Beach Soccer diffusa sul proprio sito

VIAREGGIO – L’Happy Car Samb perde 4-3 contro il Palazzolo dell’ex Pablo Perez nella seconda giornata della Serie Aon 2019 al termine di una partita fortemente condizionata dalle decisioni della terna arbitrale.

I rossoblù di mister Oliviero Di Lorenzo giocano male nel primo tempo e vengono puniti dalle reti di Mongelli e Missale. Nella ripresa la Samb cambia atteggiamento e trova il pareggio in pochi minuti: una grande giocata dell’italo brasiliano Josep Junior e la solita rovesciata del ‘Bicho’ Pedro Moran riportano momentaneamente il punteggio in parità.

Nell’ultimo tempo, però, succede di tutto. Palazzolo segna con un rimpallo fortuito sul corpo di Alisson dopo un rinvio di Del Mestre, ma ancora Pedro Moran rimette la Samb in carreggiata. I rossoblù provano a spingere per vincere la partita e subiscono la beffa, con l’arbitro che si inventa un calcio di punizione in posizione centrale a meno di un minuto dal termine: Missale non sbaglia e il risultato non cambia più, con Pastore e compagni che restano fermi a quota 3 punti in classifica.

Queste le parole di mister Oliviero Di Lorenzo, amareggiato per l’esito del match: «Gli episodi sono stati decisivi in questa partita, ma noi dobbiamo migliorare su un aspetto importante. Quando giochiamo contro avversari che mettono la partita sul lato fisico, dobbiamo avere più carattere e cattiveria agonistica. Adesso ci aspetta un’altra battaglia contro Terracina nell’ultima giornata di questa tappa viareggina, vogliamo reagire subito e tornare a casa con un risultato positivo».

