In consiglio comunale parole che sanno di rottura per il capogruppo di Forza Italia: “Io sono un personaggio ingombrante, ogni richiesta fatta da me a questa maggioranza non è mai stata presa in considerazione, è chiaro che il mio supporto non vi è più utile”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un discorso pronunciato in consiglio comunale che pesa come un macigno. “Contro di me minacce quotidiane a cui non sto” e ancora: “Io sono un personaggio ingombrante, ogni richiesta fatta da me a questa maggioranza non è mai stata presa in considerazione, è chiaro che il mio supporto non vi è più utile”.

A pronunciarlo è Valerio Pignotti (Forza Italia) che già negli scorso giorni si era scagliato in qualche modo contro l’amministrazione Piunti (clicca qui).

Dopo questo discorso il capogruppo di Forza Italia si astiene dal voto sul rendiconto di bilancio. Girolami e Muzi (gli altri consiglieri del gruppo di Forza Italia) per risposta, fanno un discorso in cui esprimono una posizione di distacco rispetto alle parole del collega.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.