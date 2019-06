PORTO D’ASCOLI- Ora è ufficiale: Sante Alfonsi, non è più l’allenatore del Porto d’Ascoli calcio, si è dimesso.

E’stato ottimo il lavoro svolto dal tecnico negli ultimi due anni alla guida dei bianco-celesti. Se in questa stagione da poco conclusa nel Massimo Campionato Regionale è riuscito a centrare una salvezza diretta tutto sommato tranquilla con la squadra biancoceleste che ha chiuso 12a, indelebile resta invece la precedente (2017/18), dopo aver rilevato la 1a squadra ad ottobre sostituendo il dimissionario Rosario Pergolizzi (di cui era il vice-allenatore), è riuscito a guidarla fino al 2° posto ed alla disputa dei Play Off Nazionali d’Eccellenza per poi uscire nella doppia semifinale col Classe (Eccellenza Emilia Romagna Girone B; poi ripescata in Serie D dopo aver perso la doppia finale con la Sinalunghese; quest’anno è retrocessa dalla Serie D Girone D in Eccellenza) e nella Coppia Italia Regionale in finale (poi persa col Camerano).

Il candidato principale per sostituire Alfonsi sulla panchina biancoceleste sembra essere Peppino Amadio che si è da poco separato dal San Marco Servigliano Lorese dopo tre ottime stagioni (promozione dalla 1a Categoria in Promozione tramite Play Off e dalla Promozione in Eccellenza dove poi nel 1°anno ha ottenuto la salvezza dopo il play out vinto contro il Camerano).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.