“Abbiamo deciso di mobilitarci per un esposto – afferma il Comitato di Quartiere San Filippo Neri – che possa formalmente e finalmente mettere con le spalle al muro i responsabili di questo degrado”. I moduli per la sottoscrizione dell’esposto saranno disponibili presso tutte le attività commerciali dal 17 giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Cadute nel vuoto le richieste rivolte negli anni agli amministratori comunali di San Benedetto e puntualmente disattese le aspettative di una riqualificazione in Via Calatafimi dell’Area Sgattoni, che costituisce non solo e non tanto un problema di decoro urbano, ma una costante minaccia all’incolumità e sicurezza dei cittadini: abbandonati ed esasperati, abbiamo deciso di mobilitarci per una raccolta firme, un esposto, che possa formalmente e finalmente mettere con le spalle al muro i responsabili di questa situazione divenuta insostenibile ed inaccettabile”.

Così, in una nota, il Comitato di Quartiere San Filippo Neri nel pomeriggio del 14 giugno: “I residenti chiedono e pretendono fattive risposte da parte dell’Amministrazione Comunale e degli Organi competenti affinché si provveda immediatamente alla riqualificazione di un’area fatiscente e del fabbricato/rudere pericolante, ostello per topi e disperati, che deturpa da troppo tempo il Quartiere”.

“I moduli per la sottoscrizione dell’esposto saranno disponibili presso tutte le attività commerciali del Quartiere San Filippo Neri a partire da lunedì 17 giugno” concludono dal Comitato.

