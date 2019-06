MONTPRANDONE – L’enogastronomia e la natura sono tra le tue passioni? Se la risposta è sì non puoi perdere gli appuntamenti che, nel corso dell’estate, organizza l’azienda vinicola “Il Conte Villa Prandone”. La cantina, che si trova a Monteprandone in via Colle Navicchio 28, apre le sue porte due volte alla settimana, dalle 18 e 30 alle 22 per una degustazione dei suoi migliori vini abbinati ai prodotti tipici del Piceno. Gli appuntamenti sono tutti i mercoledì e venerdì con la “Degustazione in Barricaia”.

Immersa nel verde delle colline del borgo di Monteprandone, la cantina Il Conte è pronta a stupire i suoi ospiti anche con una giornata speciale tutta dedicata al suo vino e alle bellezze naturali che la circondano. Domenica 30 giugno non perdere la “Scampagnata tra i vigneti”, un programma in tre tappe che sarà la cartolina della tua estate. Alle 10 e 30 c’è il ritrovo in cantina e alle 11 si parte alla scoperta dei vigneti, là dove tutto ha inizio. Alle 11 e 30 si inizia a passeggiare fra i filari e alle 13 e 30 la fantastica degustazione dei prodotti dell’azienda con abbinamento dei migliori prodotti tipici di zona. La scampagnata, poi, proseguirà fino alle 16 e 30 fra tante sorprese. Info e prenotazioni al numero 0735-62593 oppure all’indirizzo e-mail info@ilcontevini.it.

