SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità per viaggiatori, pendolari e turisti

Da venerdì 5 luglio a domenica primo settembre, ogni fine settimana c’è un modo comodo e eco-sostenibile di raggiungere le splendide spiagge del litorale marchigiano dall’Emilia Romagna: Marche line, il nuovo servizio green di Trenitalia Marche e Regione Marche, dedicato ai turisti e non solo.

Ogni weekend un treno con 658 posti a sedere partirà da Piacenza il venerdì pomeriggio per arrivare in serata a San Benedetto del Tronto e la domenica sera lo stesso treno farà il percorso all’inverso.

Il treno fermerà nelle principali stazioni ferroviarie della costa: Pesaro, Fano, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio e ovviamente San Benedetto del Tronto.

“Marche Line non fa bene solo all’ambiente ma anche alle tasche degli utenti, perché è previsto per chi acquisterà i biglietti di andata e ritorno per lo stesso weekend uno sconto del 50% sul prezzo complessivo – si legge in una nota – Il treno è stato presentato il 13 giugno ad Ancona da Fausto Del Rosso, direttore di Trenitalia Marche e da Angelo Sciapichetti assessore regionale ai Trasporti”.

