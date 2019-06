Unità intente a sbarcare e nascondere, in maniera fraudolenta all’interno di alcuni veicoli, circa 23 sacchi per un totale di 427 chili. Il pescato è stato sequestrato e rigettato in mare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blitz compiuto oggi, 13 giugno, dagli Ispettori Pesca della Capitaneria di Porto sambenedettese in collaborazione con i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio e con i militari di Cupra Marittima.

Gli uomini della Guardia Costiera hanno effettuato una complessa attività di vigilanza in materia di pesca di “molluschi bivalvi” ovvero vongole, nell’ambito del compartimento marittimo di San Benedetto e la costa limitrofa.

Tali controlli hanno portato all’individuazione di pescatori imbarcati su sei unità professionali: erano intenti a sbarcare e nascondere, in maniera fraudolenta all’interno di alcuni veicoli, circa 23 sacchi di vongole per un totale di 427 chili.

I comandanti delle unità individuate sono stati sanzionati per una serie di violazioni inerenti la pesca e nello specifico per aver superato i quantitativi di prodotto da pescare consentito dalla normativa europea e nazionale, per assenza di tracciabilità e per mancanze riguardanti la compilazione di documenti inerenti le catture.

Le violazioni accertate hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 32500 euro. Inoltre, in relazione alla gravità delle violazioni commesse, sono stati attribuiti i previsti punti sia ai titoli dei comandanti che alle licenze di pesca delle unità coinvolte. Il prodotto ittico consistente in 427 chili è stato sottoposto a sequestro e successivamente rigettato, dal personale della Capitaneria di Porto, nelle aree a mare di restocking, a seguito di valutazione sanitaria da parte del medico veterinario dell’Asur Marche.

La pesca delle vongole è disciplinata attraverso un piano di gestione nazionale che stabilisce, tra le altre cose, chiare regole sui quantitativi pescabili, tracciabilità del prodotto e luoghi di cattura.

Tali regole hanno l’obiettivo di garantire la sopravvivenza della risorsa ittica, importante sia per il comparto produttivo locale che per i delicati equilibri biologici che caratterizzano il Mare Adriatico.

In particolare, è fondamentale che siano rispettate le disposizioni riguardanti il quantitativo massimo di prodotto ittico pescabile ai fini della riproduzione e sopravvivenza di tale specie. Non ultimo, le cattura illegali ed eccessive di tale risorsa sono destinate a forme di commercializzazione illecite, costituendo anche un grave danno alle economie dei pescatori che esercitano correttamente la professione.

