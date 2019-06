SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della conferenza stampa sulle Bandiere Verdi (clicca qui), il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha dichiarato, in merito al divieto di fumo in spiaggia: “Il no fumo è un richiamo importante per la città di San Benedetto e presenterò un emendamento per il quale si vieterà di fumare fino ai 300 metri dalla riva, anche in mare”.

Se ne parlerà nel Consiglio comunale del 15 giugno.

