SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quinta giornata, e seconda di ritorno, del Torneo dei Quartieri andata in scena nella serata del 12 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Un turno segnato da verdetti e anche da un’eliminazione eccellente nel Trofeo Riviera Oggi.

Nel Girone A Albula Centro conquista la prima vittoria nell’edizione 2019 ma non basta: giallorossi eliminati, passa Ragnola che si piazza al secondo posto. Primo posto matematico per il quartiere Sant’Antonio.

Nel Girone B pareggio pirotecnico fra Paese Alto e Marina Centro. Un match ricco di gol ed emozioni fino all’ultimissimo minuto. Il pari permette ai gialli di passare il turno e conquistare il primo posto con un turno di anticipo. I rossoblu restano ancora in corsa per la qualificazione ma devono sperare che nell’ultima giornata Salaria non vinca proprio contro Paese Alto.

Nel Girone C altro pari, stavolta fra Agraria e Mare. Con il punto conquistato i neroviola passano alla fase successiva e l’ultima giornata determinerà se andranno avanti da primo o secondo posto. I bianchi invece sono in “stand by”: saranno qualificati soltanto se Sentina non farà risultato contro Agraria nell’ultimo turno.

Ecco risultati e classifiche, girone per girone (in neretto le squadre qualificate).

GIRONE A

Albula Centro-Ragnola 6-4 (ha riposato Sant’Antonio);

1) Sant’Antonio 9 (22 gol fatti, sette subiti);

2) Ragnola 3 (11 gol fatti, diciassette subiti);

3) Albula Centro 3 (12 gol fatti, ventuno subiti);

GIRONE B

Paese Alto-Marina Centro 7-7 (ha riposato Salaria);

1) Paese Alto 7 (22 gol fatti, undici subiti);

2) Marina Centro 4 (20 gol fatti, ventidue subiti);

3) Salaria 3 (10 gol fatti, diciannove subiti);

GIRONE C

Agraria-Mare 2-2 (ha riposato Sentina);

1) Agraria 5 (13 gol fatti, undici subiti);

2) Mare 4 (16 gol fatti, dodici subiti);

3) Sentina 4 (11 gol fatti, diciassette subiti);

Ecco la sesta giornata, terza di ritorno e ultimo turno dei gironi, che si svolgerà al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli domenica 16 giugno.

Ore 17.30: Paese Alto-Salaria (riposa Marina Centro);

Ore 18.30: Ragnola-Sant’Antonio (riposa Albula Centro);

Ore 19.30: Agraria-Sentina (riposa Mare);

