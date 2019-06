Le indagini, avviate qualche tempo fa, hanno portato frutti. In caserma un funzionario della Regione e un imprenditore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Soltanto cinque giorni fa avevamo dato notizia di un’inchiesta in corso nell’Ascolano. CLICCA QUI

Ci riferiamo alle indagini della polizia giudiziaria della Guardia di Finanza inerenti allo smaltimento macerie del terremoto del 2016 nel territorio provinciale.

I finanzieri avevano perquisito e iscritto al registro degli indagati per le ipotesi di reato di corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio un funzionario della Regione Marche. Furono sequestrati materiale informatico e documenti.

Altre perquisizioni furono effettuate nella provincia di Ascoli dalle Fiamme Gialle ad altri soggetti impegnati nella gestione delle macerie.

Oggi, 12 giugno, la notizia di due fermi compiuti dalla Guardia di Finanza di San Benedetto: in caserma un funzionario della Regione e un imprenditore accusati di corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio. Non sono stati diramati altri dettagli dalla sede sambenedettese, probabilmente nelle prossime ore si avrà qualche indiscrezione in più.

L’assessore regionale Marche alla Protezione civile Angelo Sciapichetti aveva dichiarato, riguardo l’inchiesta, di “avere fiducia nella magistratura”. CLICCA QUI

