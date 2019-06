Vecchio stadio, cambiano i piani. A Est su via Marchegiani le auto in un solo senso di marcia verso Nord e verrà creata una pista ciclabile a doppio senso. Le auto, nell’altro senso (verso Sud) torneranno in via Morosini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi la Giunta di San Benedetto ha approvato il progetto preliminare per la sistemazione dell’area Ballarin, al momento un cantiere a cielo aperto che vede anche via Morosini chiusa al traffico che si incanala tutto a Est, su via Marchegiani.

Il progetto prevede tre step: il primo prevede la sistemazione di Via Morosini e la realizzazione di una pista ciclabile per un costo di 85 mila euro, poi il secondo passo sarà spostare la cabina di trasformazione elettrica per altri 85 mila euro e infine verranno demolite le gradinate Est e Nord per 120 mila euro, quindi il totale dovrebbe essere di 290 mila euro.

E’ sorto però un problema, non si può demolire la Tribuna Est prima dello spostamento della cabina di trasformazione e quindi verrà realizzata una pista ciclabile a doppio senso su via Marchegiani dove rimarrà la circolazione delle auto a un senso di marcia verso Nord, mentre l’altro senso verrà ripristinato su via Morosini, ma solo dopo la messa in sicurezza della via.

