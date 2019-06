Anna Casini, ascolana e vicepresidente della Regione con deleghe all’Agricoltura e all’Industria Alimentare, non ha ribattuto nulla rispetto alla decisione di Ancona di abbandonare il Centro Agroalimentare Piceno. Eppure un disinvestimento così importante andrebbe giustificato in via ufficiale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Regione Marche, si sa, ha deciso di sloggiare dal Centro Agroalimentare Piceno, con tanto di disdetta dei contratti di affitto per alcuni locali che da quasi due decenni erano riservati a Palazzo Raffaello.

Colpisce, in questa scelta che per molti rappresenta quasi una pugnalata alla schiena, perché in molti erano convinti che proprio la Regione avrebbe raccolto la sfida del Centro Agroalimentare, il Grande Silenzio di Anna Casini. Vicepresidente regionale in quota Partito Democratico e assessore con delega all’Agricoltura e all’Industria Agroalimentare, la fuga della Regione dalla gestione del Caap rappresenta un enigma.

Nessuno ha spiegato perché la Regione ha deciso di abbandonare l’investimento; neppure per smentire la pesante insinuazione dell’attuale Consiglio di Amministrazione del Caap secondo il quale ci potrebbe essere l’ipotesi che la Regione punti sulla realizzazione di un nuovo Centro Agroalimentare a nord di Ancona, in un presunto incontro con la famosa Via della Seta cinese. E dire che siamo quasi quotidianamente subissati di comunicati stampa della Regione, e quindi anche della Casini, su interventi, eventi e proposte, oltre che visite (come ad inaugurazioni di cliniche private).

Neanche una riga per spiegare quale sarà il beneficio per il Piceno di un disinvestimento del genere. Niente.

Soltanto silenzio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.