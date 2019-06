SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Restyling in Riviera nei prossimi giorni.

Lunedì 17 giugno sono previste due temporanee chiusure di strade cittadine per consentire l’esecuzione di lavori su proprietà private:

– dalle 9 alle 13 sarà in vigore il divieto di transito veicolare in via Puglia nel tratto compreso tra via Toscana e viale de Gasperi.

– dalle 17 alle 20 traffico e sosta vietati in via Ugo Bassi nel tratto compreso tra via Crispi e il numero civico 59.

Per raggiungere la zona di viale de Gasperi il transito sarà dirottato sul lungomare attraverso il sottopasso di via Fiscaletti (ex cinema Delle Palme).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.