Match in programma al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna l’appuntamento con il Torneo dei Quartieri, edizione 2019 e atto terzo. Nella serata del 12 giugno, al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli, si svolge la quinta giornata, seconda di ritorno, del Trofeo Riviera Oggi.

Ecco le partite in programma rispettivamente nei gironi A, C, B.

Ore 20.30: Ragnola-Albula Centro (riposa Sant’Antonio);

Ore 21.30: Agraria-Mare (riposa Sentina);

Ore 22.30: Paese Alto-Marina Centro (riposa Salaria);

Ultimissima chiamata per Albula Centro, ancora a quota zero punti e a rischio eliminazione. Ragnola vuole tornare ad ottenere punti. Anche per Marina Centro è una partita molto importante dopo la prima vittoria ottenuta domenica scorsa ma Paese Alto è determinato a mantenere saldo il primo posto. Agraria-Mare è una gara che può valere il primato.

Di seguito i risultati della quarta giornata e le classifiche dei gironi e dei marcatori.

