Si tratterebbe di un Suv scuro. Indagano Municipale e Forze dell’Ordine. La 27enne è stata portata in ospedale a San Benedetto per le cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tra i vari incidenti nel pomeriggio dell’11 giugno in Riviera ci sono delle indagini in corso su uno avvenuto sulla Statale 16 in zona Ragnola all’altezza di via Sauro nel primo pomeriggio intorno alle 14.20 vicino a Papillon.

Una macchina di grossa cilindrata, un Suv scuro secondo le prime indiscrezioni, ha tamponato con una manovra all’improvviso uno scooter. In sella una ragazza di 27 anni che è caduta rovinosamente a terra. È stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portata in ospedale per le cure mediche. Ha riportato ferite e abrasioni ma per fortuna nessuna conseguenza grave, spavento a parte.

Il veicolo non si è fermato a prestare sul soccorso al momento. Indagano Municipale e Forze dell’Ordine. Non è chiaro se il, o la, conducente della macchina di grossa cilindrata si presenterà di spontanea volontà in qualche caserma ma se ci fossero testimonianze, le persone sono pregate di recarsi alla Municipale o dalle Forze dell’ordine.

