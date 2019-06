Nel primo caso si tratterebbe di investimento di pedone, nel secondo coinvolti alcuni mezzi. 118 e carabinieri sul posto per soccorsi e rilievi

GROTTAMMARE – Purtroppo sembra non terminare la scia dei sinistri nella giornata dell’11 giugno.

Poco prima delle 19 altri due incidenti stradali. Uno a Grottammare, secondo le prime indiscrezioni un investimento di pedone, un altro sulla Salaria all’altezza di Centobuchi, scontro fra mezzi.

Sul posto 118 e carabinieri per soccorsi e rilievi.

A Grottammare un 81enne è stato soccorso dai sanitari e per precauzione è stata allertata un’eliambulanza che è giunta al Pirani. L’anziano non sarebbe comunque in pericolo di vita secondo le prime indiscrezioni.

