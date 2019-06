Oltre al tamponamento in autostrada, altri scontri in città

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata complicata, per la viabilità, quella dell’11 giugno in Riviera.

Oltre all’incidente in autostrada tra Grottammare e Pedaso, a Porto d’Ascoli segnalati quattro sinistri. Uno in zona Ragnola, un’altro in via Pasubio e due vicino via Piave.

In alcuni casi è stato necessario l’intervento del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Per fortuna nessuna conseguenza grave secondo le prime indiscrezioni.

Rilievi affidati, e in corso, a Polizia Municipale e carabinieri.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.